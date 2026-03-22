Türkiye’nin doğal gaz ithalatı yılın ilk ayında önemli bir artış kaydetti. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre, ocakta ithalat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18,5 artarak yaklaşık 7 milyar 723 milyon metreküpe ulaştı.

İTHALATIN YARISI LNG’DEN

Toplam ithalatın 3 milyar 870 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 3 milyar 852 milyon metreküpü ise sıvılaştırılmış doğal gaz tesisleri üzerinden gerçekleştirildi. Böylece LNG’nin toplam ithalat içindeki payı dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Ocak ayında boru hatlarıyla yapılan ithalatta en büyük pay 2 milyar 703 milyon metreküple Rusya’ya ait oldu. Azerbaycan 1 milyar 37 milyon metreküp ile ikinci, İran ise 130 milyon metreküp ile üçüncü sırada yer aldı.

LNG’DE ABD ÖNE ÇIKTI

Sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatında ise ABD 2 milyar 755 milyon metreküp ile ilk sırada yer aldı. Cezayir, Moritanya, Angola, Nijerya, Mısır, Kamerun ve İspanya da ithalat yapılan diğer ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye’nin toplam doğal gaz tüketimi ocakta yüzde 10,2 artışla 8 milyar 418 milyon metreküpe yükseldi. En dikkat çekici artış ise konutlarda görüldü. Hanelerde tüketim yüzde 17,8 artarak 4 milyar 382 milyon metreküpe ulaştı.

Sanayi sektöründe tüketim sınırlı artış göstererek 1 milyar 255 milyon metreküp olurken, elektrik santrallerinde doğal gaz kullanımı yüzde 2,9 artışla 1 milyar 440 milyon metreküp olarak kaydedildi.

STOKLAR 4,2 MİLYAR METREKÜP SEVİYESİNDE

Ocak ayında Türkiye’nin doğal gaz stok miktarı 4 milyar 255 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Bu stokun 3 milyar 853 milyon metreküpü yer altı depolama tesislerinde, 402 milyon metreküpü ise LNG terminallerinde bulunuyor.