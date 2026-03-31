İran'dan Dünya Kupası kararı: Milli takımı ABD'ye gönderecekler mi?
İran Futbol Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Mehdi Muhammed Nabi, FIFA kurallarına uyacaklarını ve 2026 Dünya Kupası'nda hangi ülkede oynanırsa orada yer alacaklarını açıkladı.
Nabi, İran Milli Takımı'nın Kosta Rika ile hazırlık maçı için geldiği Antalya'daki Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonuna, hazırlık maçları için gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı teşekkür eden Nabi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Antalya'da kendilerini ziyaretinden ve verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Infantino'nun İran Milli Takımı'nı görmek istediğini ifade eden Nabi, FIFA Başkanı'nın maç öncesi oyuncularla konuştuğunu ve bunun takım için moral olduğunu anlattı.
İran Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasına engel bir durumun bulunmadığını dile getiren Nabi, "Dünya Kupası'nda oynayacağız. Biz FIFA kurallarına uyarız. FIFA hangi ülkeye karar verirse, ABD, Meksika ya da Kanada'da Dünya Kupası'nda oynayacağız." diye konuştu.