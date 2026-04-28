Kurban Bayramı’na kısa süre kala kurbanlık fiyatları hem üreticinin hem de tüketicinin en önemli gündem başlıklarından biri oldu. Canlı baskül fiyatları 500 TL’ye, karkas et fiyatı ise 1000 TL seviyesine yükselirken, büyükbaş kurbanlıkta hisse bedelleri 35–40 bin TL bandına çıktı. Artan maliyetler nedeniyle satışlarda ise geçen yıla göre düşüş yaşanıyor.

CANLI KİLO 500 TL, KARKAS ET 1000 TL SINIRINDA

Büyükbaş kurbanlıkta canlı kilogram fiyatı 450–500 TL aralığına yükselirken, karkas et fiyatı 950–1000 TL seviyesine ulaştı. Geçen yıl canlı fiyatların 340–380 TL, karkas etin ise 550–600 TL bandında olduğu düşünüldüğünde artış dikkat çekiyor.

Yaklaşık 30–40 kilogram et veren bir büyükbaş hissenin fiyatı 35–40 bin TL arasında değişiyor. Vekâleten kesimlerde ise yurt içi fiyatlar 17 bin TL’den, yurt dışı fiyatlar 7 bin TL’den başlıyor.

BESİCİLER: MALİYET ARTTI, SATIŞ DÜŞTÜ

Sektör temsilcileri, fiyat artışlarının temel nedeninin girdi maliyetlerindeki yükseliş olduğunu belirtiyor. Besiciler, buna rağmen talebin zayıf olduğunu ve satışlarda yaklaşık yüzde 10 düşüş yaşandığını ifade ediyor.

Vatandaşların önemli bir kısmı artan fiyatlar nedeniyle bu yıl kurban kesmekte zorlanıyor ya da alternatif yöntemlere yöneliyor.

YEM, NAKLİYE VE KİRA GİDERLERİ İKİYE KATLANDI

Besicilerin en büyük yükünü yem, nakliye ve kira giderleri oluşturuyor.

Geçen yıl 550–650 TL olan yem çuvalı 900–1020 TL’ye çıktı

Kars’tan İstanbul’a hayvan taşıma maliyeti 37 bin TL’den 95–100 bin TL’ye yükseldi

20 hayvanlık çadır kirası 100 bin TL’den 200 bin TL’ye çıktı

Bir hayvanın maliyetinin 250–300 bin TL’ye ulaştığını belirten üreticiler, bu şartlarda kârlılığın ciddi şekilde azaldığını vurguluyor.

TÜKETİCİ TERCİHİ DEĞİŞİYOR: PROFESYONEL KESİM ÖNE ÇIKIYOR

Artan fiyatların yanı sıra tüketici davranışlarında da değişim gözleniyor. Vatandaşlar artık zaman ve hijyen açısından daha avantajlı olduğu için profesyonel kesim hizmeti sunan entegre tesisleri tercih ediyor. Mahalle aralarındaki geçici kesim alanlarına ilgi ise azalıyor.

Zincir marketlerde hisse fiyatları 20 bin TL’nin üzerinde

Ulusal zincir marketler de kurbanlık satışlarına başladı. Açıklanan fiyatlara göre:

Büyükbaş hisseler 26 bin 950 TL ile 34 bin TL arasında

Küçükbaş kurbanlıklar 15 bin 950 TL ile 19 bin 950 TL arasında değişiyor

Bu rakamlar, piyasanın genelinde fiyatların yüksek seyrettiğini ortaya koyuyor.

VEKALETLE KURBAN KESİM BEDELLERİ DE ARTTI

Kurumların açıkladığı vekâlet bedelleri de geçen yıla göre yükseldi.

Yurt içi: 17 bin – 18 bin TL

Yurt dışı: 7 bin TL civarı

Geçen yıl bu rakamların daha düşük seviyelerde olduğu belirtilirken, artışın maliyet kaynaklı olduğu ifade ediliyor.

UCUZ KURBANLIK UYARISI

Sektör temsilcileri, piyasanın çok altında fiyatla satılan kurbanlıklara karşı vatandaşları uyarıyor. Düşük fiyatlı satışların dolandırıcılık riski taşıyabileceği veya hayvanın kalitesiyle ilgili sorunlar barındırabileceği belirtiliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken fiyatlardaki yükselişin devam edip etmeyeceği merak konusu olurken, hem üretici hem de tüketici artan maliyetlerin etkisini doğrudan hissetmeye devam ediyor.