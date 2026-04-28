Trendyol Süper Lig'in 31. hafta maçında Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde 3-0'lık yenilgi aldı.
Fenerbahçe’de başkan adayı kim olacak? Saran’a karşı 3 rakip
Fenerbahçe’de derbi yenilgisinin ardından sular durulmuyor. Yönetim kritik kararlar alırken seçim süreci hız kazanıyor, Tedesco'nun ayrılığının ardından başkanlık seçiminde Saran'a karşı 3 aday öne çıkıyor. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
3 AYRILIK BİRDEN
Sarı-lacivertli camiada yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Ardından fatura Teknik Direktör Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve Futbol Koordinatörü Berke Çelebi ile yollar ayrıldı.
Sadettin Saran yönetiminin sadece bu 3 isimle yolları ayırmakla kalmadığı öğrenildi. Gelen bilgilere göre Saran yönetimi, 15 Haziran’da Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.
Ayrıca Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçında yaptığı davranışlar sebebiyle kaleci Ederson’a para cezası kesildiği, menajerine ve oyuncunun kendisine kulüp bulmasının istendiği belirtildi.
MEHMET ALİ AYDINLAR GÜNDEMDE
Mehmet Ali Aydınlar ismi Fenerbahçe için yeni değil. 2011-2012 dönemindeki TFF başkanlığı süreci ve 2013’te Aziz Yıldırım karşısında kaybettiği kongre hâlâ hafızalarda yerini koruyor. O gün 2 bin 383 oyda kalan Aydınlar, bugün ise çok farklı bir konjonktürde yeniden sahneye çıkıyor.
Voleyboldaki başarıların arkasındaki isimlerden biri olan ve Acıbadem’in sponsorluk gücünü arkasına alan Aydınlar’ın “finansal kurtarıcı” rolüne yönelmesi sürpriz değil. Ancak taraftar açısından temel soru şu: Bir kulüp sadece finansal güçle mi yönetilir, yoksa sportif ruhun yeniden inşası mı daha belirleyici olur? Aydınlar’ın şimdiden dünya çapında isimlerle temas kurması ise geleneksel “yıldız transferi” politikasının sürebileceğine işaret ediyor.
SAFİ VE GÖKTÜRK FAKTÖRÜ
Seçim yarışının yalnızca Aydınlar ve Sadettin Saran arasında geçmeyeceği görülüyor. Hakan Safi ve Barış Göktürk de temaslarını sürdürürken, kulislerde en dikkat çeken iddia Safi’nin Aydınlar’ın listesine katılarak güç birliği yapabileceği yönünde.
Fenerbahçe’nin eski yöneticilerinden Hakan Safi ve Barış Göktürk de daha önce yaptıkları açıklamalarda başkanlığa aday olacaklarını duyurmuştu.