Bayram yaklaşırken uyarı: Kurbanda yaş sınırına dikkat

Kurban Bayramı yaklaşırken, Konya’daki besicilerden vatandaşlara hayati uyarılar var. Hem doğru kurbanlık seçimi hem de artan dolandırıcılık risklerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten uzmanlar, 'ucuz kurban' vaadine karşı uyarıyor.

Kurban Bayramı öncesi Konya’daki kurban pazarlarında hareketlilik başlarken, sektör temsilcileri vatandaşları hem teknik kriterler hem de güvenlik riskleri konusunda bilgilendirdi. Besici Mithat Karaca, kurbanlık seçiminde yaş tayini ve dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çekti.

Kurbanlık hayvanın ibadet için uygun yaşta olması gerektiğini hatırlatan satıcılar, şu kriterleri vurguladı:

Küçükbaş (Davar): En az 1 yaşını doldurmuş olmalı.

Büyükbaş (Sığır): 2 yaşını (24 ay) tamamlamış olmalı.

Sığırın yaşını anlamak için "kapak atma" olarak bilinen, alt iki süt dişinin dökülüp yerine kalıcı, ayrık dişlerin çıkmış olması gerekiyor.

Sosyal medya üzerinden verilen sponsorlu ilanlarla vatandaşların ağa düşürülmeye çalışıldığını belirten Mithat Karaca, "Ucuz etin suyu kara olur" diyerek uyardı. Piyasa fiyatının çok altında satılan hayvanlarda; kesim günü mağduriyetleri, hastalıklı veya gebe hayvan satışı gibi risklerin yüksek olduğu ifade edildi.

Vatandaşların, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın küpe numaraları üzerinden hayvan takibi yapmaları önerildi.

Üretim maliyetlerindeki artışın fiyatlara yansıdığını belirten besiciler, bu yılki güncel rakamları paylaştı:

Küçükbaş: 15 bin TL ile 25 bin TL arası.

Büyükbaş: 150 bin TL'den başlayıp, hayvanın ağırlığına göre 800 bin TL bandına kadar ulaşıyor.

Uzmanlar, özellikle dişi hayvan alacak vatandaşların, veteriner kontrolü ile hayvanın gebe olup olmadığını mutlaka teyit etmesi gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: İHA
