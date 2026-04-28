Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de Galatasaray karşısında 3-0’lık yenilgi aldı.
Fenerbahçe'de Tedesco'nun ayrılığının perde arkası: Saran'ı rahatsız eden detay
Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi sonrası sarsıntı büyüdü. Yönetim kritik kararlar alırken, Tedesco ve ekibiyle yollar ayrıldı, “köstebek” iddiası ise krizi derinleştirdi.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Avrupa kupalarına ve Türkiye Kupası’na veda eden sarı-lacivertli ekipte, derbi mağlubiyeti sezonun hayal kırıklığı olarak değerlendirildi.
“KARARLAR ALACAĞIZ” MESAJI
Derbi yenilgisinin ardından futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, “En kısa sürede yönetim kurulu olarak toplanıp kararlar alacağız ve bu kararları kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullandı.
SAMANDIRA’DA KRİTİK GÖRÜŞME
Fenerbahçe’de yönetim kurulu toplantıları normalde pazartesi günleri saat 19.00’da yapılırken, bu kez toplantı saati 14.00’e çekildi. Yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından yönetim kurulu tesislerden ayrılmadı ve Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör Domenico Tedesco, sportif direktör Devin Özek ve futbolcularla bir araya geldi.
Camia olağanüstü seçim kararı beklerken, yönetim cephesinden dikkat çeken adımlar atıldı.
GÖREVDEN ALMALAR AÇIKLANDI
Yapılan resmi açıklamada Tedesco, Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Sezonun kalan 3 maçında takımın başında Zeki Murat Göle’nin görev yapacağı açıklandı.
“KÖSTEBEK” İDDİASI ETKİLİ OLDU
Fanatik'te yer alan habere göre, Tedesco’nun basına yaptığı Samandıra’da “köstebek” bulunduğuna yönelik açıklamaların yönetim içinde ciddi rahatsızlık yarattığı belirtildi. Bu çıkışın, sezon bitmeden alınan görevden alma kararında etkili olduğu öne sürüldü.
TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yerine 8 Eylül 2025’te teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında toplam 45 maça çıktı. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda oynadığı 45 karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.
Maç başına 2 puan ortalaması yakalamasına rağmen üç kulvarda da hedeflerin gerisinde kalınması nedeniyle Tedesco’nun görevine son verildi.