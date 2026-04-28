Fenerbahçe'de Tedesco'nun ayrılığının perde arkası: Saran'ı rahatsız eden detay

TEDESCO'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun yerine 8 Eylül 2025’te teknik direktörlük görevine getirilen Domenico Tedesco, sarı-lacivertli takımın başında toplam 45 maça çıktı. Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe; Süper Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere üç kulvarda oynadığı 45 karşılaşmada 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.