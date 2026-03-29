Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Kurban Bayramı’na iki ay kala kurbanlık satışları başladı. İlçede büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40-60 aralığında arttığı belirtildi.

Kurbanlık hayvanın en fazla 7 kişi tarafından ortaklaşa satın alınıp kesilmesi işlemini içeren büyükbaş "kurbanlık hisseleri", geçen yıl 25-35 bin lira arasında değişirken, bu yıl 40-45 bin lira seviyesine yükseldi. Küçükbaş hayvan fiyatları ise geçen yıl 10-15 bin lira aralığındayken, bu yıl 25 bin liraya kadar çıktı.

Burhaniye’ye bağlı Börezli Mahallesi’ndeki çiftliğinde kurbanlık satışına başlayan besici Halil Gülmez, fiyatlar ve satışlara ilişkin bilgi verdi.

Gülmez, dana hisselerinin 42-45 bin lira, düve hisselerinin ise 38-40 bin lira arasında değiştiğini belirterek, küçükbaş kurbanlıkların da 14 bin liradan başlayıp 25 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Kurbanlık satışlarına başladıklarını ifade eden Gülmez, "3-4 seneden beri kurban işi yapıyorum. Bu sene de devam ediyoruz. Allah nasip ederse kurbanlıklarımızı getirdik. İhtiyacı olanlar Börezli yolundayız, gelip bakabilirler. Hisse satışlarına başladık. 42-45 bin lira dana, 38-40 bin lira ise düve hisseleri. Kuzu da var. Kuzular 14 bin liradan başlıyor, 20-25 bin liraya kadar kuzu var. Satışlara devam ediyoruz. Sattığımız kurbanlıkların kesimini de yapıyoruz” dedi.