Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0’lık net bir galibiyet aldı.
Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali belli oldu: 32. haftada her şey bitebilir
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının ardından zirvede farkı açarken, sarı-kırmızılı ekip 32. haftada şampiyonluğu ilan etme fırsatını yakaladı. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Trabzonspor ise deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.
PUAN DURUMU
Bu sonuçların ardından bitime 3 hafta kala Galatasaray 74, Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanda yer aldı.
Süper Lig’de 32. hafta mücadeleleri saat 20.00’de oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek ve alınacak sonuçlara göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayacak.
Süper Lig'de 32. hafta Cumartesi günü programı şöyle:
- Fenerbahçe – Başakşehir
- Samsunspor – Galatasaray
- Trabzonspor – Göztepe
32. HAFTA SENARYOSU
Galatasaray, Samsunspor deplasmanında galibiyet alması halinde 32. haftada şampiyonluğunu ilan edebilir. Karadeniz deplasmanında alınacak beraberlik ise, Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk için yeterli olacak.
SADECE 3 PUAN
Galatasaray, kalan 3 haftada rakiplerinin durumuna bakmaksızın 3 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.. (Samsunspor maçı dahil kalan maçlar)
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI
Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 33. haftada Antalyaspor’u İstanbul’da konuk edecek ve sezonu Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak.