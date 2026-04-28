Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali belli oldu: 32. haftada her şey bitebilir

Yeniçağ Gazetesi
28 Nisan 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarının ardından zirvede farkı açarken, sarı-kırmızılı ekip 32. haftada şampiyonluğu ilan etme fırsatını yakaladı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Fenerbahçe karşısında 3-0’lık net bir galibiyet aldı.

1 8
Trabzonspor ise deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup oldu.

2 8
PUAN DURUMU

Bu sonuçların ardından bitime 3 hafta kala Galatasaray 74, Fenerbahçe 67, Trabzonspor ise 65 puanda yer aldı.

3 8
Süper Lig’de 32. hafta mücadeleleri saat 20.00’de oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek ve alınacak sonuçlara göre Galatasaray şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayacak.

4 8
Süper Lig'de 32. hafta Cumartesi günü programı şöyle:

- Fenerbahçe – Başakşehir
- Samsunspor – Galatasaray
- Trabzonspor – Göztepe

5 8
32. HAFTA SENARYOSU

Galatasaray, Samsunspor deplasmanında galibiyet alması halinde 32. haftada şampiyonluğunu ilan edebilir. Karadeniz deplasmanında alınacak beraberlik ise, Fenerbahçe’nin Başakşehir karşısında puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk için yeterli olacak.

6 8
SADECE 3 PUAN

Galatasaray, kalan 3 haftada rakiplerinin durumuna bakmaksızın 3 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu matematiksel olarak garantileyecek.. (Samsunspor maçı dahil kalan maçlar)

7 8
GALATASARAY’IN KALAN MAÇLARI

Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılılar 33. haftada Antalyaspor’u İstanbul’da konuk edecek ve sezonu Kasımpaşa deplasmanında tamamlayacak.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro