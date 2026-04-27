AK Parti iktidarları döneminde Karadeniz'de hemen hemen tüm sit alanları ve yaylalar maden şirketlerine açıldı. Bunu son örneği de Orta Karadeniz'in en güzel yaylarından biri olan ve doğal sit alanı olması nedeniyle koruma altında da bulunan perşembe Yaylası...

Ordu'nun Aybastı ve Tokat'ın Başçiftlik sınırlarında yer alan eşsiz menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası tehdit altında.

Sosyal medyada çevreci hesaplar (Karıncalar Karadeniz, Kanal ORDU) tarafından bugün (27 Nisan) paylaşılan görüntüler, bölgedeki tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında yaylanın Kümbet mevkiindeki yolları kapattığı ve maden şirketine ait olduğu iddia edilen araçların bölgeye giriş yaptığı görüldü.

Karar'dan Feyza Nur Çalıkoğlu'nun haberine göre; Taşzemin Madencilik tarafından bölgede yürütülmek istenen altın madeni arama ve sondaj faaliyetlerine karşı Valilik ve İl Mera Komisyonu yetkilileri "resmi bir arama izni olmadığını" ve taleplerin reddedildiğini belirtse de, sahada jandarma kalkanıyla ilerleyen araçlar büyük bir çelişki yarattı. Çevreciler durumu "Yaylada fiili işgal" olarak nitelendirerek tüm Karadeniz'i dayanışmaya çağırdı.

DOĞAL SİT ALANI

Perşembe Yaylası'ndaki bu fiili müdahale, hukuki statüyle de taban tabana zıt düşüyor. Yayla ve ünlü menderesleri, 3 Ocak 2025 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayıyla resmi olarak "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" ilan edilmişti.

Dahası, Ordu İdare Mahkemesi 2025 yılının Ocak ayında, bölgedeki sondaj izinlerini "yaylanın su kaynaklarını, menderesleri ve ekosistemi geri dönülemez şekilde tahrip edeceği" gerekçesiyle iptal etmişti. Mahkeme kararlarına ve "Doğal Sit Alanı" kalkanına rağmen şirketin sondaj ısrarı, hukukun etrafından dolaşılmaya çalışıldığı endişelerini artırıyor.

DİRENİŞ SÜRÜYOR

Jandarmanın yolları kapatması ve araçların giriş yapmasıyla birlikte, Korgan, Aybastı ve Kabataş ilçelerinden yüzlerce vatandaş yaylaya akın etti. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ve Aybastı-Korgan-Kabataş Yaylaları Platformu öncülüğünde toplanan yöre halkı, siyanürlü altın madenciliğinin meraları, su havzalarını ve hayvancılığı bitireceğini belirterek barikatların önünde nöbete başladı.

"Perşembe Yaylası geleceğimize emanettir" ve "Bu topraklar satılık değil" sloganları atan bölge halkı, sondaj makinelerinin yaylaya çıkmasını ne pahasına olursa olsun engelleyeceklerini vurguluyor.

Dünya mirası olmaya aday mendereslerin, fındık bahçelerinin ve Karadeniz'in akciğerlerinin maden uğruna yok edilip edilmeyeceği, bölge halkı ile şirket/güvenlik güçleri arasındaki bu kritik direnişin sonucuna bağlı görünüyor.