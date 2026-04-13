Karadeniz’de maden faaliyetlerine yönelik tartışmalar büyürken, Giresun’un Tirebolu ilçesine bağlı Sekü köyünde yaşananlar gerilimi gözler önüne serdi. Bölgede başlatılan sondaj çalışmaları, köylülerin sert tepkisine neden oldu.

Maden faaliyetlerini savunmak üzere köye giden AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, vatandaşlarla bir araya geldi. Ancak toplantı kısa sürede tansiyonun yükseldiği bir ortama dönüştü.

KÖYLÜLERDEN SERT TEPKİ

Köy meydanında yapılan toplantıya katılan vatandaşlar, çevre tahribatına dikkat çekerek maden çalışmalarına karşı çıktı. Özellikle daha önce benzer faaliyetlerin yarattığı zararları hatırlatan köylüler, vekilin açıklamalarına tepki gösterdi.

Protestoların artmasıyla birlikte toplantıda zaman zaman yuhalamalar yaşandı. Bazı vatandaşlar, geçmişte verdikleri desteği hatırlatarak tepkilerini dile getirdi.

TOPLANTIYI YARIDA KESTİ

Artan tepkiler karşısında konuşmasını sürdürmekte zorlanan Elmas, toplantıyı tamamlayamadan bölgeden ayrıldı. Görüntülere de yansıyan anlarda, vekilin köyden ayrılırken protestoların devam ettiği görüldü.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Bölgede yürütülen maden çalışmalarına karşı tepkiler sürerken, çevre örgütleri ve vatandaşlar hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Yaşanan gelişmeler, Karadeniz’de maden faaliyetlerine yönelik tartışmanın daha da büyüyeceğine işaret ediyor.