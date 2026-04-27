Sağlık çalışanları ve memurların artan hayat pahalılığı karşısında ev ve araç gibi temel ihtiyaçlarına erişimini kolaylaştırmak amacıyla HEKİMSEN, banka kredisi ve faiz zorunluluğunu ortadan kaldıran yeni bir iktisadi modeli devreye alıyor.
Bankasız kredisiz ve faizsiz ev sahibi olma formülü: Resmen hayata geçiriyorlar
HEKİMSEN, memur ve sağlık çalışanlarının yüksek faizli banka kredilerine mahkûm kalmadan ev ve araç sahibi olabilmesi için "ortak yatırıma" dayalı yeni bir iktisadi modeli hayata geçirİyor.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Ortak yatırım ve toplu alım gücüne dayanan bu sistemle, kamu çalışanlarının yüksek finansman maliyetleri altında ezilmeden varlık sahibi olmaları hedefleniyor.
HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, mevcut ekonomik şartlarda memur maaşlarının konut veya araç birikimi yapmak için yetersiz kaldığına dikkat çekti.
Hekimlerin dahi emeklilik dönemlerinde ev sahibi olmakta zorlandığını belirten Kurban, bireysel alımlarda maliyetlerin iki katına çıktığını, bu nedenle "birlikten kuvvet doğuracak" bir yapı kurguladıklarını ifade etti.
Yeni kurulan iktisadi yapı, sadece yardımlaşma değil, kâr odaklı ve stratejik yatırımları da içeren geniş bir perspektife sahip. Daha önce otomobil alımlarında uygulanan ve ciddi indirimler sağlayan filo modeli, sistemin temel taşlarından birini oluşturuyor.
Ortak girişimle hazine arazisi ihalelerine girilerek konut projeleri üretilmesi ve üyelerin "arsadan" uygun maliyetle pay sahibi olması amaçlanıyor. Kongre merkezli otel yatırımları gibi yüksek getiri potansiyeli olan alanlara girilerek, elde edilen kazancın üyeler arasında paylaştırılması planlanıyor. İlerleyen aşamalarda yapının borsaya açılması ve hisse senedi satışı yoluyla daha büyük bir ekonomik organizasyona dönüşmesi hedefleniyor.
Sistemin en dikkat çekici yönü, yüksek faizli banka kredilerine olan bağımlılığı bitirme iddiası. Uzm. Dr. Kurban, "Birey olarak küçük kalabiliriz ama yan yana geldiğimizde binler oluruz" diyerek, toplu alım gücünün piyasa şartlarının çok altında maliyetler yaratacağını vurguladı.
Temiz ticaret ilkesiyle hareket edeceklerini belirten Kurban, konfederasyon çatısı altındaki tüm memurların bu imkanlardan yararlanabileceğini müjdeledi.
HEKİMSEN'in sadece bir hak arama örgütü değil, aynı zamanda çözüm üreten bir merkez olduğunu ifade eden Genel Başkan, kendi hazırladıkları yasa taslakları, bilişim projeleri ve acil tıp yazılımlarıyla (HADAM) milli bir model oluşturduklarını belirtti.
Yeni iktisadi yapı için başvuruların alınmaya başladığı ve yoğun bir taleple karşılaşıldığı bildirildi.