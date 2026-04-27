Trendyol Süper Lig’de 31’inci haftanın kapanış maçında Trabzonspor Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 20.00’de başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

KONYASPOR-TRABZONSPOR İLK 11’LER

Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz Türüç, Olaigbe, Bardhi, Muleka

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Lovik, Mustafa, Tm Jabol, Zubkov, Oulai, Muçi, Nwakaeme, Onuachu

KONYASPOR 1-0 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Halil Umut Meler'in ilk düdüğüyle Konyaspor-Trabzonspor maçı başladı.

ONUACHU'NUN KAFA VURUŞUNDA İSABET YOK

6' Muçi'nin ortasında ceza sahası içerisinde rakibinin üzerinden kafayı vuran Onuachu isabeti bulamadı. Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin yanından dışarı çıktı.

ONANA ÜST ÜSTE İKİ KURTARIŞLA GOLE İZİN VERMEDİ

10' Konyaspor'un tehlikeli atağında Berkan'ın penaltı noktasının gerisine çıkardığı topa Jevtovic gelişine vurdu. Köşeye giden topu Onana son anda çeldi. Seken topu tamamlamak isteyen Muleka'nın şutunda Onana bir kez daha kalesini gole kapattı.

TRABZONSPOR KRİTİK HATAYI DEĞERLENDİREMEDİ

15' Kaleci Deniz'in hatalı pasında önce Muçi ardından da Onuachu ceza sahası içerisinde önemli fırsattan yararlanamadı.

BERKAN ONANA'YI GEÇEMEDİ

20' Ceza sahası içerisinde kaleyi çaprazdan gören Berkan'ın sert şutunda Onana yine gole izin vermedi.

JEVTOVIC DİREĞE TAKILDI

22' Jevtovic'in uzaktan sert şutunda top direkten geri geldi.

TRABZONSPOR TEHLİKELİ GELDİ

27' Trabzonspor'un atağında Pina'nın ceza sahası içerisinde yaptığı ortaya Onuachu kafayı vurdu. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

BERKAN KUTLU KONYASPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

32' Olaigbe'nin uzaktan şutunda Onana'nın köşeden çıkardığı topu kale önünde Berkan Kutlu tamamladı.