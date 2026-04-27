Anasayfa Ekonomi Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor

Kırka'daki bor atıklarından lityum üretimi yıllık 700 ton hedefiyle endüstriyel boyuta taşınırken, Beylikova'daki dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip nadir toprak elementleri için 2026'da dev fabrikanın temelleri atılıyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 1

Dünya bor rezervlerinin %73’üne ev sahipliği yapan Türkiye’de, bu stratejik gücün kalbi Eskişehir’de atmaya devam ediyor. Kırka bölgesinde yürütülen çalışmalar, boru sadece bir sanayi ham maddesi olmaktan çıkarıp, Türkiye’yi küresel enerji liginde "teknoloji üssü" haline getiriyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 2

Eskişehir’deki maden sahaları, son yıllarda dünya literatürüne giren bir başarıya imza attı. Eti Maden mühendisleri tarafından geliştirilen yerli teknolojiyle, rafine bor üretimi sırasında ortaya çıkan sıvı atıklardan lityum üretilmeye başlandı.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 3

Pilot tesis aşamasından tam kapasiteli üretime geçen tesiste, bor atıkları yüksek saflıkta lityum karbonata dönüştürülüyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 4

2026 yılı itibarıyla kademeli olarak artırılan üretimin, orta vadede yıllık 600-700 ton kapasiteye ulaşarak Türkiye’nin lityum ihtiyacının önemli bir kısmını karşılaması planlanıyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 5

2026 yılı başında Kırka’daki yeni lityum karbonat üretim tesisi için yaklaşık 3,9 milyar TL'lik dev bir yatırım bütçesi ayrıldı ve ihale süreci tamamlandı.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 6

Küresel piyasalarda "beyaz altın" olarak adlandırılan lityumun yerli imkanlarla üretilmesi, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığı için hayati önem taşıyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 7

Üretilen lityum; yerli otomobil Togg ve batarya üretim merkezi Siro için kritik bir tedarik güvencesi sağlıyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 8

Lityumun yerli kaynaklardan elde edilmesi, batarya maliyetlerini düşürürken enerji depolama sistemlerinde dışa bağımlılığı minimize ediyor.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 9

Eskişehir’in yer altı zenginliği bor ve lityumla sınırlı değil. Beylikova ve Sivrihisar bölgelerinde keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi (NTE) rezervi, şehri dünyanın ikinci en büyük sahası konumuna getirdi.

Bir ilimizde yerin altından oluk oluk servet fışkırıyor - Resim: 10
