Eskişehir’de Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik’te sular durulmuyor. Aylardır maaşlarını alamadıkları için "Açız" feryadı ile yola çıkan maden işçileri, haklarını aramak için başlattıkları mücadelede Ankara’nın soğuğunda açlık grevine yatarken, holding patronu Sebahattin Yıldız’ın kişisel lüksleri için harcadığı paralar gün yüzüne çıktı.

POLİS MÜDAHALESİNDEN AÇLIK GREVİNE

Emeklerinin karşılığını alamayan madenciler, seslerini duyurmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek istemiş ancak polisin sert müdahalesiyle durdurulmuştu. Yaşanan arbedenin ardından geri adım atmayan işçiler, Kurtuluş Parkı’nı adeta bir direniş alanına çevirerek açlık grevine başladı. Madenciler, kazanılmış haklarının ödenmesini beklerken, holding kanadından gelen sessizlik öfkeyi artırıyor.

İŞÇİYE "MAAŞ YOK", KOLEKSİYONA MİLYONLAR

T24 yazarı Çiğdem Toker’in gündeme taşıdığı çarpıcı ayrıntı, madencilerin yaşadığı dramı daha da derinleştirdi. İşçisine aylardır ödeme yapmayan Sebahattin Yıldız’ın, 2020 yılında düzenlenen bir müzayedede 2. Abdülhamit’e ait 18 ayar altın bir cep saatini 183 bin dolara satın aldığı ortaya çıktı.

Bugünkü kurla 8 milyon TL’nin üzerinde bir değere sahip olan bu tarihi eser; beyaz ve lacivert mineli, ince kalem işçilikli yapısıyla Yıldız’ın kişisel koleksiyonundaki yerini alırken, işçiler ekmek parası için parklarda sabahlıyor.

KOLEKSİYON MERAKI SINIR TANIMIYOR

Yıldız’ın sadece bu saatle yetinmediği, kişisel sanat koleksiyonu için düzenli olarak servet değerinde harcamalar yaptığı biliniyor. Sahip olduğu lüks yaşam ve sanatsal yatırımları ile gündeme gelen patronun, yerin yüzlerce metre altında ter döken işçilerinin maaş taleplerine karşı sergilediği tavır "bu kadarına da pes" dedirtti.