28 Şubat'ta savaşın başlamasından bu yana önlem almada yetersiz kaldığı düşünülen iktidar, benzin ve motorine bu gece yarısı da zam yapıyor. Pompada alev dinmezken, 'Eşel Mobil'in etkinliği de tartışma konusu oluyor.
Motorine sıra dışı bir zam geliyor: Bu gece pompa yerinden fırlayacak
Eşel Mobil sistemi, akaryakıta fren olamıyor. Vatandaşlar, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeleri cebine zam olarak koyuyor. Benzin ve motorine bu gece yarısı sıra dışı bir zam geliyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Zamların kulis habercisi Olcay Aydilek benzine bu gece yarısı 3 lira 80 kuruşluk bir zam hesaplandığını, bu zammın 95 kuruşunun pompaya yansıtılacağını açıkladı. Motorinde yaşanan sıra dışı zammı duyurdu.
Aydilek, eşine az rastlanan bir zammın haberini verdi. Platts'ın zam için yüzde 3 olması gerektiğini söyleyen Aydilek, Platss'ın yüzde 2,999'da kaldığını belirtti. Aydilek şunları söyledi:
"Motorine beklenen zamda sıra dışı bir gelişme yaşanıyor. Motorin, fiyat artışı için Platts’ta gerekli oranın tam sınırında bulunuyor. Platts’ın, zam için artı (+) yüzde 3 olması gerekiyor. Bu değer (+) 2,999. (+) 3 kabul edilirse, motorine bu gece yarısı 2,28 TL zam yapılacak"
27 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.76 TL
Motorin litre fiyatı: 69.35 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 62.62 TL
Motorin litre fiyatı: 69.21 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 63.73 TL
Motorin litre fiyatı: 70.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 64.01 TL
Motorin litre fiyatı: 70.75 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL