Kocaeli genelinde birçok sektörde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gergin geçerken, Kartepe’de üretim yapan cips devi Fritolay’da örnek bir uzlaşıya imza atıldı. Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen yeni dönem görüşmeleri, arabulucuya gitmeye gerek kalmadan masada tamamlandı.
Maaşlar 110 bin TL’ye yükseldi: İşçiler bayram etti
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Tek Gıda-İş ile işveren arasında imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesiyle ortalama maaşlar 110 bin TL'ye yükseldi. İlk 6 ay için yüzde 26 zam alan işçilere ayrıca 170 bin TL'lik dev sosyal paket ve yüzde 8 vergi indirimi desteği sağlandı.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Kocaeli Bugün Gazetesi’nden Beyza Akgüneş’in haberine göre; 900 işçiyi kapsayan ve Kartepe'nin yanı sıra Tarsus ve Manisa tesislerini de içine alan anlaşma, çalışanların yüzünü güldürdü. Sözleşmenin detayları ise şu şekilde oldu;
İlk 6 aylık dönem için işçi ücretlerine yüzde 26 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte fabrikadaki ortalama maaş 110 bin TL seviyesine ulaştı.
İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde ücret artışları TÜFE + 4 puan olarak uygulanacak.
Sözleşme sadece çıplak maaşla sınırlı kalmadı; işçilerin cebini rahatlatacak ek maddeler de kabul edildi.
Yıllık sosyal paket tutarı rekor bir artışla 170 bin TL'ye çıkarıldı.
Kocaeli’de pek çok fabrikada grev sesleri yükselirken, Fritolay’da sürecin barışçıl şekilde noktalanması bölge sanayisi için önemli bir mesaj oldu.
Hem ücretlerdeki iyileştirme hem de sosyal yardımlardaki artış, Tek Gıda-İş üyeleri tarafından "tarihi bir kazanım" olarak nitelendirildi.