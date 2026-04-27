Yeniçağ Gazetesi
27 Nisan 2026 Pazartesi
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Maaşlar 110 bin TL'ye yükseldi: İşçiler bayram etti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Tek Gıda-İş ile işveren arasında imzalanan yeni dönem toplu iş sözleşmesiyle ortalama maaşlar 110 bin TL'ye yükseldi. İlk 6 ay için yüzde 26 zam alan işçilere ayrıca 170 bin TL'lik dev sosyal paket ve yüzde 8 vergi indirimi desteği sağlandı.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Haberi Paylaş
Kocaeli genelinde birçok sektörde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri gergin geçerken, Kartepe’de üretim yapan cips devi Fritolay’da örnek bir uzlaşıya imza atıldı. Tek Gıda-İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen yeni dönem görüşmeleri, arabulucuya gitmeye gerek kalmadan masada tamamlandı.

1 9
Kocaeli Bugün Gazetesi’nden Beyza Akgüneş’in haberine göre; 900 işçiyi kapsayan ve Kartepe'nin yanı sıra Tarsus ve Manisa tesislerini de içine alan anlaşma, çalışanların yüzünü güldürdü. Sözleşmenin detayları ise şu şekilde oldu;

2 9
İlk 6 aylık dönem için işçi ücretlerine yüzde 26 oranında zam yapıldı. Bu artışla birlikte fabrikadaki ortalama maaş 110 bin TL seviyesine ulaştı.

3 9
İkinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemlerde ücret artışları TÜFE + 4 puan olarak uygulanacak.

4 9
Sözleşme sadece çıplak maaşla sınırlı kalmadı; işçilerin cebini rahatlatacak ek maddeler de kabul edildi.

5 9
Yıllık sosyal paket tutarı rekor bir artışla 170 bin TL'ye çıkarıldı.

6 9
Kocaeli’de pek çok fabrikada grev sesleri yükselirken, Fritolay’da sürecin barışçıl şekilde noktalanması bölge sanayisi için önemli bir mesaj oldu.

7 9
Hem ücretlerdeki iyileştirme hem de sosyal yardımlardaki artış, Tek Gıda-İş üyeleri tarafından "tarihi bir kazanım" olarak nitelendirildi.

8 9
9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro