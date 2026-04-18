Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak ve mücadeleyi Gürcan Hasova yönetecek.
Ligde 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi alan Samsun ekibi, 39 puanla 7. sırada yer alıyor.
Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 5.’lik hedefini sürdürmeyi amaçlıyor.
Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan maç 1-1 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Samsunspor’da sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Ayrıca takımda 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.
Kaleci Okan Kocuk, Zeki Yavru, Tanguy Coulibaly, Joe Mendes, Olivier Ntcham ve Marius Mouandilmadji kart ceza sınırında yer alan isimler oldu.
Bu futbolcuların kart görmesi halinde bir sonraki Alanyaspor deplasmanında görev alamayacağı belirtildi.