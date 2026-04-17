Yeniçağ Gazetesi
17 Nisan 2026 Cuma
Fenerbahçe ile Beşiktaş transfer görüşmelerine başlıyor: Gerçek ortaya çıktı

Süper Lig’in iki dev kulübü Fenerbahçe ile Beşiktaş, transfer görüşmelerine başlıyor. Transfer isteğinin arkasındaki nedenin de ortaya çıktığı öğrenildi. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’de gelecek sezonun kadro planlamasına başlayan Beşiktaş’ta, takımdan ayrılacak ve kiralık sözleşmesi sona erecek oyuncuların durumu netleşmeye başlıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı ekip, yaz dönemini hareketli geçirebilir.

CENGİZ ÜNDER PLANI

Beşiktaş’ın bu sezon Fenerbahçe’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder’in geleceğiyle ilgili henüz net bir karar verilmedi.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

beIN Sports’ta yer alan habere göre, yönetim Sergen Yalçın’ın talebi doğrultusunda 28 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ile görüşme yapacak.

Sözleşmede yer alan 6 milyon Euro’luk opsiyondan daha düşük bir bonservisin kabul edilmesi halinde deneyimli oyuncunun takımda kalma ihtimalinin yüksek olduğu ifade edildi.

Ancak Fenerbahçe’nin bu teklife olumsuz yaklaşması durumunda 6 milyon Euro’luk opsiyonun devreye girmeyeceği aktarıldı.

SEZON KARNESİ

Beşiktaş formasıyla 26 maça çıkan Cengiz Ünder, bu süreçte 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA AYRILIK

Takımdaki kiralık oyuncular Jota ve Kristjan Asllani’nin yanı sıra Milot Rashica ile de ayrılık ihtimalinin güçlendiği belirtildi.

Felix Uduokhai ve Tiago Djalo’ya gelecek tekliflerin değerlendirileceği, Gökhan Sazdağı ile de yolların ayrılmasının gündemde olduğu kaydedildi.

Kaynak: Diğer
