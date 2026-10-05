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Kaynak: Haber Merkezi

Karadeniz'de Romanya karasularının dışında seyreden Royad Mammadov adlı yük gemisinde yangın çıktı. Romanya makamları olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, gemide bulunan 11 mürettebatın ise kurtarıldığını açıkladı.

Reuters'ın geçtiği görüntülerde geminin kısmen battığı görüldü. Romanya makamları yangının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

ZELENSKİY'DEN RUS İHA'SI İDDİASI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, geminin Rusya tarafından düzenlenen İHA saldırısının hedefi olduğunu öne sürdü.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tarafsız sularda seyreden ve mısır taşıyan Türkiye'ye ait sivil geminin iki Rus İHA'sı tarafından vurulduğunu belirtti. Gemide Azerbaycan ve Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu da ifade etti.

Zelenskiy ayrıca geminin kaptanının hayatını kaybettiğini, bir kişinin durumunun belirlenmeye çalışıldığını ve kurtarılan 11 kişiden birinin yaralı olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili Türkiye tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Rus makamları da gemiyle ilgili doğrudan bir açıklamada bulunmadı.

Ancak Rusya Savunma Bakanlığının gün içinde yayımladığı bültende, Rus güçlerinin iki yük gemisini hedef aldığı belirtildi.

Gemi trafiğini izleyen Vesselfinder'a göre Saint Kitts ve Nevis bayrağı taşıyan Royad Mammadov, İtalya'nın Ravenna Limanı'na gidiyordu. Geminin son olarak Ukrayna'nın İzmail Limanı'na uğradığı bildirildi.

KARADENİZ'DE TİCARİ GEMİLERE YÖNELİK SALDIRILAR

Karadeniz'de son aylarda ticari gemilere yönelik İHA ve füze saldırılarında artış yaşanırken, Türk sahipli veya Türk mürettebatın bulunduğu bazı gemiler de saldırılardan etkilendi.

Ankara daha önce Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının hedef alınmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirerek taraflara seyir güvenliğinin sağlanması için acil tedbirler alma çağrısında bulunmuştu.