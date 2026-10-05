Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA / İHA

Orhangazi'de faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana gelmişti. Fabrikada elektrik bakım atölyesinde çalışan Yıldıray Denizci (28), çatıda çalıştığı esnada dengesini kaybederek yere düşmüştü.

Ağır yaralanan Yıldıray Denizci önce Orhangazi Devlet Hastanesine, ardından da Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Genç adam doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yıldıray Denizci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Orhangazi'ye getirildi.

Denizci'nin cenazesi, Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Yıldıray Denizci'nin ailesi ve sevenleri cenazede gözyaşlarına boğuldu.