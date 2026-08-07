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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Karadeniz’deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin önemli bir karara imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, TPAO’nun Samsun açıklarında sahip olduğu petrol arama ruhsatının süresi uzatıldı.

RUHSAT 2029’A KADAR GEÇERLİ OLACAK

Karar kapsamında, 39 bin 414 hektar büyüklüğündeki deniz sahasına ilişkin arama ruhsatı, mevcut bitiş tarihi olan 18 Nisan 2026’dan 18 Nisan 2029’a kadar uzatıldı.

BAŞVURU ÜZERİNE DEĞERLENDİRME YAPILDI

Süre uzatımı, TPAO’nun yaptığı başvurunun değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirildi.

KARADENİZ’DE ARAMA FAALİYETLERİ SÜRECEK

Alınan kararla birlikte TPAO’nun Karadeniz’de Samsun açıklarındaki petrol arama faaliyetlerine 3 yıl daha devam etmesinin önü açıldı.