Polis Akademisi'nden dev alım ilanı: Başvuru tarihi ve şartlar açıklandı

Başvuru yapacak adayların lise veya dengi okul mezunu olması ve 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Testi’nden en az 250 ham puan alması gerekiyor. Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocukları için taban puan 200 olarak belirlendi.