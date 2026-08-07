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Kahramanmaraş Polisevi'nin yaklaşık 1,9 milyon TL'lik tatlı ve dondurma alımı ile AK Partili Şahinbey Belediyesi'nin çocuklara dağıtılmak üzere yaptığı dondurma alımı, kamu kaynaklarının sanık şirketlere aktarılmasını yeniden tartışmaya açtı.

Depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan ve 22,5 yıla kadar hapisle yargılanan MADO'nun patronları, Maraş Polisevi'ne tatlı sattı. AK Partili Şahinbey Belediyesi ise camide çocuklara dağıtmak için dondurma satın aldı.

SANIK ŞİRKETLERE İHALE YAĞDI

Depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan MADO’nun sahipleri Kanbur kardeşler, Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz yargılanmaya devam ederken kamudan ihale aldığı anlaşıldı.

1,9 MİLYON LİRALIK İHALE

Kahramanmaraş Polisevi Müdürlüğü, Şubat 2026’da Kanbur kardeşlerin sahibi olduğu Yaşar Dondurma Ve Gıda Maddeleri Anonim Şirketi’nden 1 milyon 292 bin TL’lik dondurma, 29 Haziran’da da 620 bin TL’lik sütlü tatlı satın aldı. Bu alımların tamamının doğrudan temin yöntemiyle yapıldığı açıklandı. Üç ayrı alım işlemiyle Polisevi Müdürlüğü, Kanbur kardeşlerin şirketine yaklaşık 1 milyon 912 bin TL ödedi.

Antep’teki AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin ise 10 Haziran’da “Çocuk dostu cami etkinliği kapsamında çocuklara ikram edilmek üzere dondurma alımı işi” açıklamasıyla 57 bin 600 TL’lik dondurma aldığı öğrenildi.

İKTİDARLA İLİŞKİLERİ İYİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Kasım 2024’te partisinin il kongresi ve deprem konutları teslim töreni için Maraş’a gitti. Aynı gün Maraş’tan ayrılan Erdoğan’ı, havaalanından Sait Kanbur uğurlamıştı. Bundan kısa süre sonra da Atilla Kanbur, TRT’deki “Alişan İle Hayata Gülümse” adlı programına katılmıştı. MADO, Gezi direnişi sırasında Taksim’deki şubelerinin kapıları kapatarak eylemcileri dışarıda bırakmıştı. 2014’te MADO çalışanları, ellerinde tuttukları ‘Oyumuz sana helal olsun, MADO çalışanları’ yazılı pankart ile AK Parti'ye destek vermişti.

NE OLMUŞTU?

Maraş’ın Onikişubat ilçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 35 kişiye mezar olmuştu. Açılan davada yıkımdan sorumlu tutulan MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atilla Kanbur için 22,5 yıla kadar hapisleri istenmişti. Bilirkişi raporunda, A Blok’un altında bulunan ve Kanbur kardeşlere ait olan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarlarının kaldırılıp ilave kat eklentisi yapıldığı ve bu tadilatların binanın yıkımda etkili olduğu vurgulanmıştı.