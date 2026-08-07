Avrupa uçuşu olanlara kritik uyarı: Uygulama değişti

Sternativo, mevcut altyapının artan yolcu trafiğini karşılamakta yetersiz kaldığını, bu nedenle sistemin zaman zaman operasyonel aksaklıklara neden olabildiğini ifade etti.

Sınır yetkilileri, biyometrik kontrollerin geçici olarak askıya alınmasının sınır güvenliğini riske atmadığını vurguladı. Bu uygulamanın yalnızca yoğunluğun yol açtığı operasyonel sorunları azaltmaya yönelik geçici bir tedbir olduğu belirtildi.