Avrupa'nın önde gelen havalimanlarında yaz sezonuyla birlikte artan yolcu yoğunluğu, Avrupa Birliği'nin Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) doğrudan etkiledi. Yolcu trafiğinin zirve yaptığı dönemlerde biyometrik kayıt işlemleri geçici olarak durdurulmaya başlandı.
Avrupa uçuşu olanlara kritik uyarı: Uygulama değişti
Avrupa'nın yoğun havalimanlarında yaz sezonundaki yolcu trafiği, AB'nin Giriş-Çıkış Sistemi'ni zorladı. Paris ve Amsterdam başta olmak üzere biyometrik kayıt işlemleri yoğun saatlerde geçici olarak durduruluyor.Kaynak: Diğer
PARİS VE AMSTERDAM'DA SİSTEM GEÇİCİ DEVRE DIŞI
Avrupa'nın en yoğun hava ulaşım merkezleri arasında bulunan Paris ve Amsterdam'da, yaz sezonunda yaşanan yolcu artışı nedeniyle Avrupa Birliği'nin Giriş-Çıkış Sistemi (EES) kapsamındaki biyometrik kayıt işlemleri belirli sürelerle askıya alınıyor.
Air France-KLM'nin Politico'ya yaptığı açıklamaya göre, kuyrukların uzadığı zamanlarda Paris ve Amsterdam'daki aktarma merkezlerinde yolcu akışının kesintiye uğramaması için biyometrik kayıt uygulaması geçici olarak devre dışı bırakılıyor.
Hava yolu şirketlerinin üst düzey yöneticileri ile sınır ve havalimanı yetkilileri, aynı uygulamanın Milano, Frankfurt ve Brüksel gibi Avrupa'nın önemli havalimanlarında da yürürlüğe alındığını bildirdi. Yetkililer, yolcu yoğunluğunun arttığı dönemlerde biyometrik kayıt işlemlerinin geçici süreyle durdurulduğunu belirtti.
İtalya'daki Milano Malpensa Havalimanı'nda sınır kontrol ekibinde görev yapan Cristian Sternativo, "EES prosedürlerinin eksiksiz uygulanmasının yoğun dönemlerde kamu düzeni açısından sorun oluşturabileceğini" söyledi.
Sternativo, mevcut altyapının artan yolcu trafiğini karşılamakta yetersiz kaldığını, bu nedenle sistemin zaman zaman operasyonel aksaklıklara neden olabildiğini ifade etti.
Sınır yetkilileri, biyometrik kontrollerin geçici olarak askıya alınmasının sınır güvenliğini riske atmadığını vurguladı. Bu uygulamanın yalnızca yoğunluğun yol açtığı operasyonel sorunları azaltmaya yönelik geçici bir tedbir olduğu belirtildi.
10 Nisan'da yürürlüğe giren Avrupa Birliği Giriş-Çıkış Sistemi (EES), pasaportlara manuel damga vurulması uygulamasına son verdi. Yeni sistemle birlikte AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu hale gelirken, bu işlemler pasaport kontrol sürelerinin uzamasına yol açıyor.
Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa, 1 Temmuz'da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e gönderdiği mektupta, EES'nin yolcular açısından mağduriyet oluşturduğunu, havalimanları ile hava yolu şirketleri üzerinde ise sürdürülemez operasyonel baskı yarattığını belirtti. Kuruluş, sistemin en az ağustos ayının sonuna kadar askıya alınmasını talep etti.
Sektörden gelen talepler üzerine Avrupa Komisyonu, yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde EES kapsamındaki biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak durdurulabileceğini duyurdu.
Böylece üye ülkelerdeki havalimanlarına, artan yolcu trafiğini daha etkin yönetebilmeleri amacıyla uygulamada esneklik tanınmış oldu.