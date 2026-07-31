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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açıklamaya göre, Türkiye'nin Bulgaristan kara sularında gerçekleştirilecek petrol ve doğal gaz aramalarında yer alacağı ortaklı ile ilgili detaylar belli oldu.

TPAO, 18 Şubat tarihinde Bulgaristan münhasır ekonomik bölgesinde yer alan Khan Tervel Blok 1-26 sahasında petrol ve doğal gaz arama ruhsatı kapsamında Shell'in operatörlüğünü üstlendiği arama çalışmalarına ortak olduğunu duyurmuştu.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, bugün aldığı kararla, Shell'in Khan Tervel Blok 1-26 sahasındaki petrol ve doğal gaz arama ruhsatından kaynaklanan hak ve yükümlülüklerinin yüzde 33'ünü devretmesine izin verdi. Böylece, arama faaliyetlerine katılan yeni ruhsat sahibi TPAO oldu.

SAKARYA GAZ SAHASINA YAKIN

Kısmi devirden sonra sahayla ilgili ortaklık yapısı yüzde 42 Shell, yüzde 33 TPAO ve yüzde 25 OMV olarak şekillendi.

18 Şubat tarihinde imzalanan anlaşmaya refakat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konu ile ilgili değerlendirmesinde, söz konusu sahanın 3 bin 800 kilometrekareden biraz daha büyük olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu saha, bizim Sakarya gaz sahamıza oldukça yakın bir mesafede diyebileceğimiz bir alan. Bulgaristan'ın bu münhasır ekonomik bölgesindeki, deniz yetki alanındaki sahada Shell ile ortak bir şekilde sismik faaliyeti ve sonrasında belki önümüzdeki yıl inşallah burada da bir arama kuyusuyla yaklaşık 5 yıllık bir lisansa sahip olacağız."