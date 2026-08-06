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Kaynak: AA

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla 407 milyon varil seviyesine yükseldi. Piyasalarda ise yaklaşık 1 milyon 500 bin varil düşüş bekleniyordu.

STRATEJİK STOKLARDA DÜŞÜŞ

Ticari stoklara dahil olmayan stratejik petrol rezervleri ise 2 milyon 800 bin varil azalarak 304 milyon 800 bin varile geriledi.

BENZİN STOKLARI AZALDI

Aynı dönemde ABD’nin benzin stokları 1 milyon 600 bin varil düşüşle 209 milyon 700 bin varil olarak kaydedildi.

ÜRETİM VE TİCARETTE ARTIŞ

ABD’nin günlük ham petrol üretimi 25-31 Temmuz haftasında 8 bin varil artarak 13 milyon 804 bin varile yükseldi.

Ham petrol ithalatı günlük 515 bin varil artışla 6 milyon 198 bin varile, ihracat ise günlük 218 bin varil artışla 3 milyon 685 bin varile çıktı.

YIL SONU ÜRETİM BEKLENTİSİ

EIA’nın Temmuz 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’na göre, ABD’nin günlük ortalama ham petrol üretiminin yıl genelinde 13 milyon 780 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.