Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ve protokol üyelerinin katılımıyla Ereğli’de fide dağıtım töreni düzenlendi. Bakanlık tarafından yüzde 75 hibe, üreticilerin ise yüzde 25 katkısıyla yürütülen TAKEP kapsamında il genelinde toplam 124 bin 130 adet domates ve biber fidesinin toprakla buluşturuldu.

EREĞLİ’DE 6 MİLYON 750 BİN TL TARIMSAL HASILA BEKLENTİSİ

Ereğli’de daha önce dağıtılan 10 bin fideye ek olarak bugün 27 bin 330 fide daha üreticilere teslim edildi.

Toplam 37 bin 330 fidenin üretime kazandırılacağı ilçede, bu proje sayesinde yaklaşık 6 milyon 750 bin TL tarımsal hasıla elde edilmesi öngörülüyor. Öte yandan tarımsal üretimi güçlendirmek ve emeğe değer katmak amacıyla Ereğlili çiftçilere son 4 yıl içerisinde toplam 160 milyon TL tarımsal destek sağlandığı vurgulandı.

2026 YILINDA HEDEF 30 MİLYON TL HASILAT

Zonguldak genelinde tarımsal üretimi artırmayı hedefleyen 2026 yılı TAKE Projelerinden yaklaşık bin yetiştiricinin faydalanacağı ifade edildi. Projeler kapsamında il genelinde toplam 180 dekarlık alanda ekim planlandığı ve 30 milyon TL tarımsal hasıla hedeflendiği bildirildi. Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sürdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.