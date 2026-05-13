Bolu’da ata tohumlarından üretimi yeniden yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan yerli fide desteği bu yıl da sürdürülüyor. Bolu Belediyesi, yerel üretimi teşvik etmek ve üreticiyi güçlendirmek için yüz binlerce ata tohumundan yetiştirilen fideleri hem üreticilerle hem de vatandaşlarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 15 farklı türden oluşan ve genetiği değiştirilmemiş ata tohumlarından elde edilen fideler 15 Mayıs’tan itibaren dağıtılacak. Belediye Meydanı’nda kurulacak stantta ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü fidanlığında vatandaşlara sunulacak fideler arasında domates, biber, salatalık, patlıcan ve altın çilek gibi çeşitli ürünler yer alıyor.

15 Mayıs’tan itibaren iki farklı noktada dağıtım

Çalışma ile doğal lezzetlerin yeniden yaygınlaştırılması, toprağın yapısının korunması ve tarımsal verimliliğin sürdürülebilir şekilde artırılması amaçlanıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarından sorumlu Ziraat Mühendisi Şengül Özen, ata tohumlarının önemine dikkat çekerek uzun süredir bu tohumlarla fide üretimi yaptıklarını belirtti. Özen, “Yaklaşık 15 çeşit fide üretiyoruz. 15 Mayıs itibarıyla bunları çiftçilerimiz ve vatandaşlarımızla buluşturacağız. Yüz binlerce fideyi halka ulaştıracağız” dedi. Ayrıca yerel üretimi destekleme çalışmalarının devam edeceğini ve ilerleyen süreçte ürün çeşitliliğinin artırılmasının planlandığını ifade etti.