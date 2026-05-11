​Tokat Valiliği öncülüğünde, tarımsal üretimi artırmak ve yerel çeşitleri desteklemek amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında düzenlenen Fide Teslim Programı, Vali Abdullah Köklü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.

​İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi” ile “İl Özel İdaresi Tokat Domatesi ve Biberiyle Tanınıyor Projesi” çerçevesinde düzenlenen törende, üreticilere binlerce fide dağıtıldı.



​"TOKAT TARIMI GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR"



​Programda çiftçilerle bir araya gelen Vali Abdullah Köklü, teslim edilen fidelerin hem bölge ekonomisine hem de yerel üretime sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Projelerin temel amacının atıl arazileri üretime kazandırmak ve Tokat’ın marka değerleri olan domates ile biber üretimini daha ileri seviyeye taşımak olduğunu vurgulayan Vali Köklü, şu ifadeleri kullandı:

​"Üreticilerimize teslim ettiğimiz bu fidelerin bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Toprakla buluşacak her bir can suyu, sofralarımıza bolluk, çiftçimize ise kazanç olarak dönecektir. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum."



​PROJELERİN KAPSAMI



​Törenle birlikte dağıtılan fideler, iki ana koldan yürütülen stratejik bir planın parçasını oluşturuyor:

​Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi: Kullanılmayan veya düşük verimli arazilerin modern tarım yöntemleriyle ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.



​Tokat Domatesi ve Biberiyle Tanınıyor Projesi: İl Özel İdaresi desteğiyle yürütülen bu çalışma sayesinde, Tokat’ın tescilli lezzetlerinin üretim kapasitesinin artırılması amaçlanıyor.



​Fide dağıtımının ardından üreticiler, sağlanan bu desteklerin maliyet yükünü hafiflettiğini belirterek yetkililere teşekkürlerini iletti. Program, Vali Köklü’nün çiftçilerle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.