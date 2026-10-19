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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın katılımıyla Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bölgesel üniversite birlikleri toplantısına katıldı.

‎Batı Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (BKÜB) ile Doğu Karadeniz Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİ-DOKAP) dönem toplantıları, 16 Ekim 2026 tarihinde Sinop’ta müşterek olarak gerçekleştirildi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başkanlığında yapılan kritik zirvede, bölge üniversitelerinin rektörleri bir araya gelerek yükseköğretimdeki iş birliği imkânlarını masaya yatırdı.

‎YÖK BAŞKANI PROF. DR. ÖZVAR’DAN ORTAK ARAŞTIRMA FONU ÖNERİSİ

‎Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversiteler arasında akademik ve idari tecrübe paylaşımı ile iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasının önemine vurgu yaptı. Etik ilkelere dayalı rekabetin yanı sıra kurumlar arası iş birliğinin üniversitelerin kalitesine büyük katkı sağladığını belirten Özvar, bilimsel araştırmaları güçlendirecek yenilikçi bir model önerisinde bulundu.

‎Daha önce teknik üniversiteler arasında başlatılan modeli hatırlatan Prof. Dr. Özvar, Batı ve Doğu Karadeniz üniversitelerinin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerinin bir bölümünü mevzuata uygun şekilde ortak kullanıma açabilecekleri bir sistem teklif etti. Ortak araştırma fonlarının bilimsel iş birliklerini somut projelere dönüştüreceğini ifade eden Özvar, bu mekanizma sayesinde kendi imkânlarıyla büyük ölçekli araştırma yürütmekte zorlanan üniversitelerin de bilimsel kaynaklardan etkin şekilde yararlanabileceğini belirtti.

‎AKADEMİK HAREKETLİLİK VE BÖLGESEL KALKINMA MASADA

‎Toplantı kapsamında Rektörler;

‎Üniversiteler arasında akademik hareketliliğin ve öğrenci değişimlerinin artırılması,

‎Bilgi, birikim ve deneyim paylaşımının güçlendirilmesi,

‎Ortak bilimsel araştırma ve uluslararası nitelikteki yayınların desteklenmesi,

‎Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği imkânlarının genişletilmesi

‎başlıkları üzerinde görüş alışverişinde bulundular.