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İran'da yaklaşık 20 yılda en az 10 kocasını öldürmekle suçlanan 56 yaşındaki Kolthoum Akbari'ye idam cezası verildi.

Akbari'nin kaç eşi ya da partnerinin hayatını kaybettiği kesin olarak bilinmiyor. Ancak yetkililer sayının 12 ve üzerinde olabileceğini düşünüyor. Akbari'nin birlikte olduğu erkeklerden yalnızca birinin hayatta kaldığı düşünülüyor.

Nefes gazetesinin haberine göre, kadının kurbanlarının çoğunu endüstriyel alkol, sakinleştiriciler ve çeşitli ilaçlar kullanarak öldürdüğü iddia edildi.

Yetkililer cinayetlerin arkasındaki olası nedenin maddi çıkar olduğunu düşünüyor. Akbari'nin kurbanlarından altın, nakit para ve çeyiz kapsamında verilen diğer varlıkları aldığı ifade ediliyor.

SIR PERDESİ SON EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN SONRA ARALANDI

Akbari'nin yaklaşık 20 yıl boyunca fark edilmeden devam ettirdiği cinayetler, 82 yaşındaki kocası Gholamreza Babaei'nin 2023'te ölümünün ardından ortaya çıktı.

İran medyasına göre Babaei, ölümünden kısa süre önce ailesine Akbari'nin kendisini ilaç almaya zorladığını söyledi. Babaei kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

Başlatılan soruşturmada Akbari'nin geçmişte birlikte olduğu erkeklerin ölümleri de incelendi. Akbari'nin yaklaşık bir yıl önce verdiği itirafta kesin kurban sayısını kendisinin de bilmediğini söylediği ifade edildi.

İngiliz gazetesi The Telegraph'ın aktardığına göre Akbari, "Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum. Belki 13 ya da 15 kişiydi. Tam olarak hatırlamıyorum. Onlara ilaç veriyordum, ardından havlu kullanıyordum" demişti.

CİNAYETLERE 2. EŞİYLE BAŞLAMIŞ

İran merkezli Faraz Daily'nin haberine göre Malekabad köyünde doğan Akbari, ilk eşinden boşanmıştı. Ancak ikinci eşi Alijan'la evliliği kanlı bitti.

Alijan'ın ağzına endüstriyel alkol döktükten sonra kocasını boğduğunu itiraf eden Akbari, böylece ilk cinayetini işlemiş oldu. Habere göre Akbari, Alijan'ın ölümünden önce şiddete maruz kaldığını kocasının ailesine anlatmıştı.

Akbari'nin cinayetlerinin yıllarca fark edilmemesinde kurbanların farklı kentlerde yaşaması ve ölümlerin farklı yerlerde meydana gelmesi etkili oldu.

10 TANE AYRI İDAM CEZASI VERİLDİ

Şeriat hukukunun uygulandığı İran'da mahkemede cinayete kurban giden kişilerin ailelerinin talepleri doğrultusunda karar verildi.

10 kurbanın ailesi, "kısas" uygulaması kapsamında Akbari için idam talebinde bulundu. Bir aile ise idam yerine "diyet" olarak da bilinen kan parasını kabul etmeyi tercih etti.