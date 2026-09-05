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Air India’ya ait Airbus A320neo tipi yolcu uçağının havada ani irtifa kaybetmesine ilişkin ön rapor yayımlandı.

Hindistan Uçak Kazaları Araştırma Bürosunun raporuna göre olay, 4 Ağustos’ta Tayland’ın Phuket kentinden Yeni Delhi’ye giden AI2379 sefer sayılı uçuşta meydana geldi.

137 yolcu ve sekiz mürettebat taşıyan uçak, yaklaşık 36 bin fit, yani 11 bin metre irtifada seyrederken önce 372 fit yükseldi, ardından başlangıç seviyesinin 292 fit altına düştü.

Üç hidrolik sistem birden basınç kaybetti

Reuters’ın aktardığı ön rapora göre uçağın yeşil, mavi ve sarı olarak adlandırılan üç hidrolik sisteminde dört saniye içinde basınç kaybı tespit edildi.

Uçuş kumandaları ve diğer donanımların çalışmasını sağlayan hidrolik sistemlerdeki sorun nedeniyle otomatik pilot devreden çıktı ve kokpitte sürekli alarm çalmaya başladı.

Pilotlar yaklaşık dört saniye boyunca uçağın yükselip alçalmasını ve sağa-sola yatışını kontrol eden bazı temel kumandaları kullanamadı. Uçakta iki saniye süren perdövites uyarısı da verildi.

Hidrolik sistemler, ilk basınç kaybından yaklaşık dokuz saniye sonra yeniden çalışmaya başladı. Araştırmacılar, üç sistemdeki basınç kaybına neyin yol açtığını henüz belirleyemedi.

YOLCU VE MÜRETTEBAT TAVANA SAVRULDU

Uçağın hızla yükselip ardından irtifa kaybettiği sırada emniyet kemeri ikaz ışıklarının kapalı olduğu belirtildi.

Ani hareket nedeniyle bazı yolcular ve kabin görevlileri baş üstü bagaj bölmelerine çarptı. Olayda yolcu ve mürettebattan toplam 24 kişi yaralandı.

Uçak kısa süre içinde dengelendi ve Yeni Delhi’ye güvenli biçimde iniş yaptı. İlk aşamada “ciddi olay” olarak sınıflandırılan vaka, yaralanmalar nedeniyle daha sonra “kaza” kategorisine alındı.

UÇAĞI İKİNCİ PİLOT KULLANIYORDU

Rapora göre olayın yaşandığı sırada uçağı 32 yaşındaki ikinci pilot kullanıyordu. 34 yaşındaki kaptan pilot daha sonra kontrolü devraldı.

İki pilot da soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı ve uçuş sonrasında psikoaktif maddelere yönelik teste tabi tutuldu.

Kaptan pilotun doğrulama testinden “negatif olmayan” sonuç aldığı bildirildi. Resmî ön raporda hangi maddenin tespit edildiği açıklanmadı. Reuters’a konuşan bir kaynak ise testte esrar tespit edildiğini ileri sürdü.

Soruşturma, kaptanın test sonucu ile uçağın irtifa kaybetmesi arasında bir bağlantı kurmadı. Teknik incelemede şu ana kadar öne çıkan bulgu, üç hidrolik sistemde yaşanan eş zamanlı basınç kaybı oldu.

TÜM PİLOTLARA ZORUNLU TEST KARARI

Air India, olayın ardından bütün pilotlarını bir defaya mahsus zorunlu uyuşturucu testinden geçirme kararı aldı. Uygulama, şirketin düşük maliyetli iştiraki Air India Express’in pilotlarını da kapsıyor.

Hindistan’daki mevcut kurallar, havayolu şirketlerinin uçuş ekiplerinin en az yüzde 10’unu her yıl rastgele teste tabi tutmasını zorunlu kılıyor. Yetkililer, düzenlemenin bütün pilotları kapsayacak şekilde genişletilmesini değerlendiriyor.

Air India, soruşturmayla tam iş birliği yaptığını ve operasyon, bakım ve teknik kayıtların araştırmacılara teslim edildiğini açıkladı. Uçağın neden üç hidrolik sistemini birden geçici olarak kaybettiğine ilişkin inceleme sürüyor.