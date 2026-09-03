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Kaynak: AA

Belçika hava yolu şirketi Brussels Airlines'ın pilot ve kabin personeli Tel Aviv'e düzenlenen uçuşlarda görev almayı kabul etmeyebilecek.

Belga ajansının haberine göre, Brussels Airlines yönetimi ile sendika temsilcileri arasında Tel Aviv uçuşlarında personel görevlendirilmesine ilişkin anlaşmazlık nedeniyle toplantı yapıldı.

Toplantıda, pilot ve kabin personelinin Tel Aviv'e gidiş ve dönüş uçuşlarında görev yapmayı reddedebilmesine imkan tanınması kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Brussels Airlines, ağustos ayında Brüksel ile Tel Aviv arasındaki seferlerini yeniden başlatmış ve ilk haftalarda bu uçuşlarda gönüllü personel görevlendirmişti.

Ancak şirketin eylül ayından itibaren Tel Aviv uçuşlarını normal çalışma programına dahil ederek personel görevlendirmeye başlaması sendikaların tepkisine yol açmıştı.

ACV Puls sendikası, İsrail uçuşlarında yalnızca gönüllü personelin görevlendirileceği yönünde anlaşmanın ihlal edildiği gerekçesiyle grev uyarısında bulunmuştu.