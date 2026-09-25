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Kaynak: DHA

Olay, Manisa'nın Kula ilçesi Şehitlioğlu Mahallesi'ndeki Kula Belediyesi'ne ait Emir Kaplıcaları'nda meydana geldi.

Kaplıcada eşiyle birlikte konaklayan 65 yaşındaki Sevim Yılmaz'dan bir süre haber alınamadı. Yılmaz'ı merak eden eşi, kendisini aramaya başladı.

EŞİ HAVUZDA BULDU

Bahçeden seslenmesine rağmen eşinden yanıt alamayan Yılmaz'ın eşi, odadaki havuzun bulunduğu bölüme geçti. Burada Sevim Yılmaz'ı havuzda hareketsiz halde bulan eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine kaplıcaya sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevim Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Yılmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, Sevim Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı bildirildi.