Kaynak: DHA

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarptığı Ukrayna vatandaşı Valentyna Bondor (66) ile Olha Shapoval (54), kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Kazanın ardından gözaltına alınan 20 yaşındaki sürücü C.Ç. ise tutuklandı.

Kaza, gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. C.Ç. yönetimindeki 07 BAF 298 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ukrayna uyruklu Valentyna Bondor ve Olha Shapoval'a çarptı. Yola savrulan yayalar ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Bondor ve Shapoval, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü C.Ç., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.