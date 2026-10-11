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İngiltere'nin Doncaster kenti yakınlarında bulunan Yorkshire Vahşi Yaşam Parkı'nda ölümle sonuçlanan bir olay yaşandı.

KAPLANLARIN BULUNDUĞU ALANA GİRDİ

South Yorkshire Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.35'te parkta bir kişinin kaplanların bulunduğu alana girdiğine ilişkin ihbar alındığı belirtildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, kaplanın saldırısına uğrayan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin ailesine bilgi verildiği ve polis ekiplerinin aileye destek sağladığı aktarıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



