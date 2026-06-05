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Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlileri ile Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin 4 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği ortak denetimde, sınır kapısından geçiş yapmak isteyen bir araçta yüklü miktarda canlı akivades bulundu.

Yapılan kontrollerde 840 kilogram canlı akivades tespit edilirken, ürüne ve taşıyan araca mülkiyetinin kamuya geçirilmesi amacıyla el konuldu.

CANLI AKİVADESLER DENİZE GERİ BIRAKILACAK

Yetkililer, ele geçirilen akivadeslerin canlı olması nedeniyle doğal yaşam alanlarına iade edilmesine karar verildiğini açıkladı.

Olayla ilgili şahıs hakkında yaklaşık 1 milyon TL idari para cezası uygulanırken, su ürünleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında sınır kapılarındaki denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Yetkililer, su ürünleri kaynaklarının korunması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi amacıyla denetimlerin artırılarak devam edeceğini ifade etti.