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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren magandalara karşı yürütülen amansız takipte, bu kez sosyal medya paylaşımları ele verdi. Avcılar D-100 Karayolu üzerinde diğer sürücülerin hayatını hiçe sayarak ardı ardına tehlikeli şerit değiştiren (makas atan) bir sürücü, çektiği görüntüleri sosyal medya hesaplarında yayınlayınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri anında harekete geçti.

KAMERALAR İNCELENDİ, KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sanal devriye sırasında görüntülerin izini süren polis ekipleri, D-100 Karayolu'ndaki kameraları ve paylaşılan videoları didik didik inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, trafiği adeta birbirine katan ve kazaya davetiye çıkaran otomobil sürücüsünün S.P. olduğu belirlendi.

HEM PARASI GİTTİ HEM ARABASI: 60 GÜN MEN!

Kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan sürücü S.P.'ye ceza yağdı. Karayolları Trafik Kanunu’nun en ağır maddelerinden cezai işlem uygulanan magandaya; "Ardı ardına tehlikeli şerit değiştirmek (makas)", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" suçlarından toplamda 96 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine de El Konuldu: Sadece para cezasıyla kurtulamayan sürücü S.P.'nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, altındaki lüks otomobil de çekici yardımıyla 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sosyal medyada beğeni toplamak uğruna hem ehliyetinden hem arabasından olan, üstüne de rekor para cezası yiyen sürücü, hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatılmak üzere polis merkezine sevk edildi.