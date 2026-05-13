Kapalıçarşı'da yıllardır esnaf arasında ödeme aracı olarak kullanılan ve düşük maliyetiyle bilinen "çekili altın" yöntemi, Altın Rafinerileri Derneği'nin kullanımın durdurulması çağrısıyla yeni bir tartışmaya dönüştü. İstanbul Kuyumcular Odası ise uygulamanın önünde yasal bir engel bulunmadığını açıklayarak duruma dahil oldu.

Türkiye’nin kalbi Kapalıçarşı’da esnaf ile Altın Rafinerileri Derneği arasında "çekili altın" konusunda büyük bir gerilim yaşanıyor.

Geçtiğimiz nisan ayında faaliyete geçen dernek, bölge esnafına gönderdiği bir elektronik postada yıllardır alacak-borç ödemelerinde tercih edilen çekili altının kullanımının sonlandırılması gerektiğini duyurdu.

Bu çağrı, Kapalıçarşı kuyumcuları arasında büyük bir tepkiye neden olurken, İstanbul Kuyumcular Odası iddiaların herhangi bir yasal dayanağı olmadığını belirterek esnafı rahatlatan bir açıklamada bulundu.

ÇEKİLİ ALTIN NEDEN HEDEFTE?

Halk arasında "kesme altın" olarak bilinen ürün, düşük alım-satım farkı ve işçiliksiz olması nedeniyle kuyumcular arası borç-alacak ilişkisinin temelini oluşturuyor. Yetki belgeli firmalar arasında ticaretinin serbest olduğuna dair genelge bulunmasına rağmen, rafinerilerin bu alanı kapatmak istemesi "sektörel darbe" olarak nitelendiriliyor.

YASAL DAYANAK YOK

Altın Rafinerileri Derneği, üyelerine gönderdiği yazıda 4 Mayıs 2026 itibarıyla çekili altın üretiminin ve alım-satımının durdurulması gerektiğini savundu. Gerekçe olarak Şırnak’ta yaşanan tekil bir "kaçak altın" olayını gösteren dernek, mevcut altınların külçeye dönüştürülmesini şart koştu. Ancak bu hamle, piyasada "keyfi düzenleme" tepkisiyle karşılandı.

İSTANBUL KUYUMCULAR ODASI: "RESMİ GAZETE’DE BÖYLE BİR MADDE YOK!"

Tartışmaların büyümesi üzerine devreye giren İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamayla krizin hukuki boyutunu ortaya koydu:

"Yüzyıllardır üretimin olmazsa olmazı olan çekili has altın değişiminin yasaklanması söz konusu değildir. Resmi Gazete’de yayımlanmış yeni bir yönetmelik yoktur."

ESNAFIN İSYANI: "7,5 GRAMLIK VURGUN YAPILMAK İSTENİYOR"

EKONOMİ gazetesine konuşan Kapalıçarşı esnafı, bu girişimin arkasında ticareti tamamen rafinerilere kanalize etme amacı yattığını öne sürdü. "Kesme altın" yerine paketli ürün kullanımının maliyeti fahiş oranda artırdığını belirten bir esnaf, vurgunu şu rakamlarla anlattı:

İşçilik Farkı: Paketli gram altınlarda yüksek işçilik maliyeti biniyor.

Büyük Kayıp: "Bir kilo altında 7,5 gram fark oluşuyor. Ben o kadar para kazanmıyorum! Bu karar uygulanırsa sektör kilitlenir."