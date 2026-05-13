İsviçre merkezli bankacılık devi UBS, küresel ekonomik belirsizliklere rağmen kıymetli metaller için olumlu beklentilerini sürdürdü.
Dev bankadan altın ve gümüş tahmini: Yıl sonu fiyatları için çarpıcı yorum
Dev Banka UBS, altın ve gümüş fiyatlarında yükseliş beklentisini sürdürerek yıl sonu tahminlerini korudu.Derleyen: Haber Merkezi
Banka, yıl sonu altın ve gümüş fiyat tahminlerinde herhangi bir değişikliğe gitmezken, enflasyon baskıları, düşen reel faizler ve güçlü yatırımcı talebinin değerli metalleri desteklemeye devam edeceğini öngördü.
Altın ve gümüş piyasalarında son dönemde Orta Doğu’daki gerilimin yeniden artmasıyla birlikte oynaklık yükselirken, UBS’ten yeni bir değerlendirme geldi.
Banka, yıl sonu için altının ons fiyatını 5 bin 600 dolar, gümüşün ise 100 dolar seviyesinde görmeye devam ettiğini açıkladı.
UBS kıymetli metaller stratejisti Joni Teves, piyasalardaki temel destekleyici unsurların hâlâ geçerli olduğunu belirterek, yatırımcı ilgisinin sürdüğünü ifade etti.
Teves, son gelişmelerin altın üzerinde kısa vadeli baskı oluşturduğunu ancak enflasyonun yükselmesi ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutmasının reel faizleri düşürerek altını destekleyeceğini söyledi.
Merkez bankalarının altın talebi sürüyor
Teves, yatırımcı çeşitlendirmesinin güçlü şekilde devam ettiğini vurgulayarak hem bireysel hem kurumsal yatırımcıların altına yöneldiğini dile getirdi. Ayrıca merkez bankalarının altın alımlarını azaltmasının ya da satışa geçmesinin düşük ihtimal olduğunu belirtti.
Son haftalarda yatay seyreden altın fiyatlarının yatırımcılar için yeni pozisyon alma fırsatı sunduğu değerlendirilirken, UBS altının beklentilerin üzerinde performans gösterebileceğini ifade etti.
Gümüşte arz-talep dengesi bozuluyor
UBS’e göre gümüş fiyatları da altını takip edecek şekilde yukarı yönlü hareket etmeye devam edecek. Banka, bu yıl gümüş piyasasında talebin arzı aşacağını öngördü.