ABD ve İran arasındaki sert savaş gerilimi yerini Hürmüz Boğazı gerilimine bıraktı. Bu noktada son günlerde ABD ve Çin arasındaki görüşmelerden ‘İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması’ konusunda anlaşma çıktı.

15 Mayıs 2026 sabah seansında piyasalara yansıması ise merak ediliyor. Sabah saatlerinde piyasalar hareketli bir güne uyandı. Kapalıçarşı’da altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürürken, döviz kurlarında ve emtia tarafında farklılaşan bir seyir izleniyor.

ONS VE GRAM GERİ ÇEKİLİYOR

Haftanın son işlem gününe girerken altın yatırımcısı "kırmızı" bir tabloyla karşılaştı. Küresel piyasalarda Ons Altın fiyatının 4.610,91 dolara gerilemesiyle birlikte yurt içinde Gram Altın fiyatları da yüzde 0,60’ın üzerinde değer kaybetti.

Kapalıçarşı Güncel Altın Satış Fiyatları:

Gram Altın: 6.769,05 TL

Çeyrek Altın: 11.033,00 TL

Yarım Altın: 22.058,00 TL

Tam Altın: 43.975,00 TL

Ons tarafındaki yüzde 0,86'lık düşüş, iç piyasadaki altın türlerinin tamamında aşağı yönlü baskı oluşturmuş durumda.

DOLAR GÜÇLENİYOR, EURO SAKİN

Döviz tarafında ise Doların diğer para birimleri karşısında sınırlı da olsa pozitif ayrıştığı görülüyor.

Dolar/TL: 45,54 seviyesine yükselerek yüzde 0,23'lük bir prim yaptı.

Euro/TL: 53,19 seviyesinde daha sakin bir seyir izliyor.

Euro/Dolar Paritesi: 1,1653 seviyesinde dengelenmiş durumda.

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin ise sabah saatlerinde 81.034,59 dolar seviyelerinden işlem görerek yüzde 0,46’lık hafif bir geri çekilme yaşadı.

GÜMÜŞ GÜNE EN FAZLA KAYBEDEN OLARAK BAŞLADI

Sanayi ve enerji kalemlerinde karmaşık bir tablo hakim.

Brent Petrol: Yüzde 0,09’luk cüzi bir artışla 109,80 dolar seviyesinde.

Gümüş: Bugünün en çok kaybedeni oldu. Yüzde 2,50’lik sert bir düşüşle 118,92 TL seviyesine geriledi.

BIST 100: Borsa İstanbul, dün 14.644,70 puan ile yatay bir kapanış yapmıştı.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.