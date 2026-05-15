Escar Filo Kiralama Hizmetleri, çoğunluk hisselerinin satışına ilişkin Rekabet Kurulu sürecinde önemli bir aşamanın tamamlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, mevcut pay sahipleri Daryo Kebudi, Azra Kebudi, Betina Halyo ve Nora Karakaş’a ait olan ve şirket sermayesinin yüzde 77,62’sini temsil eden hisselerin, Bulls Yatırım Holding’e 142 milyon dolar bedelle devrine ilişkin sözleşmenin daha önce imzalandığı hatırlatıldı.

REKABET KURULU İZİN VERDİ

Pay devri işlemi kapsamında gerekli izinlerin alınması amacıyla Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldığı belirtilirken, yapılan değerlendirme sonucunda Rekabet Kurulu’nun işleme onay verdiği bildirildi.

Şirket açıklamasında, kurul kararının 14 Mayıs 2026 tarihinde kendilerine iletildiği ifade edildi.