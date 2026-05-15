İstanbul’da sosyal medyada paylaşılan bir videoda, otoyolda motosiklet üzerinde elinde silahla seyreden bir kişinin görüntülenmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan kişinin A.D. (18) olduğu tespit edildi. Şüpheli, Arnavutköy’deki adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SİLAHIN OYUNCAK OLDUĞU BELİRLENDİ

Şüphelinin adresinde yapılan incelemelerde, görüntülerdeki silahın gerçek değil oyuncak olduğu ortaya çıktı.

Gözaltına alınan A.D. hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.