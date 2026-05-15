Gençlik ve Spor Bakanlığı, farklı kadrolarda görevlendirilmek üzere 2 bin 610 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası kapsamında personel alım sürecinin başladığını belirtti. Bakan Bak, ülke genelindeki teşkilatlarda görevlendirilecek adayların başvuru sürecine davet edildiğini ifade etti.

KPSS PUANI ESAS ALINACAK

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre alımlar, yazılı veya sözlü sınav yapılmadan 2024 KPSS B grubu puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

Kadrolar arasında 150 lisans mezunu ve 1000 ön lisans mezunu koruma ve güvenlik görevlisinin yanı sıra, 783 destek personeli, 114 elektrik tesisatçısı, 121 sıhhi tesisatçı, 204 iklimlendirme personeli, 180 havuz suyu operatörü ve 58 marangoz yer alıyor.

Başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden 18-24 Mayıs tarihleri arasında yapılabilecek.