İstanbullular güne operasyonlarla uyandı. İBB’ye yönelik ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçu kapsamında yapılan operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Üsküdar Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki inşaatların iskan ruhsatı süreçlerine ilişkin yürütülen "irtikap soruşturması"nda ikinci dalga operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İBB'YE OPERASYON 13 GÖZALTI KARARI

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 12'si yakalandı. Bir kişinin yurt dışında olduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ekrem İmamoğlu liderliğinde kurulan suç örgütünün faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen eylemlere yönelik olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğünce ve Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğünce yapılan bir kısım ihalelerde, usulsüzce kurgusal bir ihale sistematiği işleterek ihalelere fesat karıştırıldığı iddialarına yönelik olarak yapılan soruşturmalar kapsamında, 15.05.2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında 13 şüpheli hakkında göz altı kararı verilmiş olup, şüphelilerden 12’si yakalanarak göz altına alınmış, 1 şüpheli ise yurt dışında bulunması nedeniyle hakkında yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. Soruşturmalar titizlikle yürütülmekte olup, kamuoyunun bilgisine sunulur."

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ’NE İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen irtikap soruşturması kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında, belediyenin sorumluluk alanındaki inşaatlarda iskân ruhsatı başvuruları sırasında projeye aykırılıkların gerekçe gösterilerek müteahhit ve iş takipçilerinden maddi menfaat talep edildiği iddia edildi.

Yürütülen çalışmalar neticesinde "söz konusu taleplerin üst düzey yöneticilerin de katıldığı değerlendirmeler sonucunda belirlendiği, usule aykırı yapıların iskan işlemlerinin onaylandığı ve menfaat temininin elden, şirket hesapları ile farklı kanallar üzerinden sağlandığı" öne sürüldü.

15 Mayıs 2026'da düzenlenen "2. dalga" operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında tahkikat işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.