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Küresel piyasalarda jeopolitik gerginliklere, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinde görülen satış baskısının da eklenmesiyle negatif seyir bugünde devam ediyor.

5 Haziran 2026 sabah saatleri itibarıyla piyasalarda aşağı yönlü bir hareketlilik gözleniyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatlarında değer kaybı yaşanırken, döviz ve emtia piyasalarında karışık bir seyir izliyor.

DÖVİZ CEPHESİNDE YATAY SEYİR

Güne başlarken döviz kurlarında büyük dalgalanmalar görülmüyor. Dolar yatay pozitif seyrederken, Euro'da hafif bir gerileme söz konusu.

Dolar/TL: Kuru güne yüzde 0.06'lık çok hafif bir artışla 46.08 TL seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL: Yüzde 0.12 oranında değer kaybederek 53.60 TL seviyesine gerilemiş durumda.

Euro/Dolar Paritesi: Yüzde 0.05'lik sınırlı bir yükselişle 1.1616 seviyesinde tutunuyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLD İ

Kapalıçarşı verilerine göre, saat 07:40 itibarıyla altın fiyatlarında yüzde 0.79'u bulan düşüşler yaşanıyor. Genel piyasa ekranında gram altının 6 bin 578 TL seviyelerinde (%0.56 düşüş) işlem gördüğü yansırken, serbest piyasanın kalbi Kapalıçarşı'da rakamlar şu şekilde oldu:

Altın Türü Alış Fiyatı (TL) Satış Fiyatı (TL) Günlük Değişim Gram Altın 6551.9700 6639.0900 -%0.79 Çeyrek Altın 10733.0000 10827.0000 -%0.79 Yarım Altın 21480.0000 21635.0000 -%0.78 Tam Altın 42822.0000 43164.0000 -%0.79

KÜRESEL PİYASALAR, EMTİA VE KRİPTO

Emtia ve kripto para piyasalarında da satıcılı bir başlangıç söz konusu. Petrol fiyatlarında ise yatay pozitif bir durum izleniyor.

Ons Altın: Küresel piyasalarda ons altın yüzde 0.70'lik bir düşüş yaşayarak 4 bin 444 dolar seviyesine geriledi.

Değerli metaller arasında en belirgin düşüşü yüzde 1.51'lik kayıpla 107.6552 seviyesine inen gümüş yaşadı. Altın/Gümüş rasyosu ise yüzde 0.82 artışla 61.1100 seviyesine yükseldi.

Brent Petrol: Yüzde 0.10'luk hafif bir artışla 97.9200 seviyesinden fiyatlanıyor.

Bitcoin: Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, güne yüzde 0.83 oranında değer kaybıyla 63 bin 38 dolar seviyesinden devam ediyor.

Borsa: BIST 100 endeksi 13 bin 872 puan ile dünü kapatmıştı. Saat 09.00’da piyasa açılacak.

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.