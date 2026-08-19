Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Geleneksel kanser araştırmaları tümör hücrelerinin glikoz erişimini kesmeye odaklanırken, geliştirilen molekül tam tersi bir metabolik baskı kuruyor. İlacın ilk bileşeni olan XJ-4-85 adlı molekül, glikoliz sürecinde görev alan PFKL enzimine bağlanarak hücreyi kontrolsüz bir şeker işleme sürecine zorluyor. Ardından serbest kalan ikinci bileşen, hücrenin yağ asitlerini enerjiye dönüştürmesini sağlayan CPT2 enzimini devre dışı bırakıyor. Çifte yakıt krizine giren kanserli hücreler aşırı stres altında kalarak ölüyor.

ÇOK SAYIDA KANSER TÜRÜNDE ETKİLİ

Deneylerde, agresif bir melanoma türüne sahip farelere iki hafta boyunca uygulanan tedavi sonucunda tümörlerin belirgin şekilde küçüldüğü ve sağlıklı hücrelerin zararsız atlatıldığı gözlendi. Molekül; melanomun yanı sıra lösemi, meme, akciğer, karaciğer kanserleri ve nöroblastoma hücre hatları üzerinde de yüksek hedeflenmiş öldürücü etki sergiledi.

ANTİKOR İLAÇLARINA KİMYASAL ALTERNATİF

Geliştirilen bu yeni yapı, tıp dünyasında "elektrofil-ilaç konjugatları" (EDC) adlı yeni bir ilaç sınıfının öncüsü olarak değerlendiriliyor. Mevcut antikor-ilaç konjugatlarına (ADC) kıyasla çok daha küçük bir moleküler boyuta sahip olan EDC'ler, üretim kolaylığının yanı sıra hücresel zarları kolayca aşarak hücre içindeki proteinleri doğrudan hedefleyebiliyor.

Çalışma henüz erken aşamadaki laboratuvar ve hayvan testleriyle sınırlı olsa da yöntemin gelecekte insan klinik denemelerine aktarılması ve farklı hastalıklara uyarlanması hedefleniyor.