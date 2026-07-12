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Kanal İstanbul projesi güzergahında tarım alanları ve su havzalarının yapılaşmaya açılmasına ilişkin hukuki mücadele sürerken yargı sürecinde dikkat çeken yeni bir gelişme meydana geldi. Sazlıdere'nin ardından Arnavutköy ilçesine bağlı Yassıören Mahallesi'nin de bir kısmını kapsayan imar planlarıyla ilgili açılan davada bilirkişi raporunu tamamladı.

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre, İstanbul 19. İdare Mahkemesi tarafından görevlendirilen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğretim üyelerinden oluşan bilirkişi heyeti, imar planlarının hazırlanış yöntemlerinde eksikler sebebiyle ‘teknik yönden sakat' nitelikte olduğunu belirledi. Hazırlanan raporda, planların şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı belirtildi.

PLANLAR MEVZUATA AYKIRI!

60 sayfalık bilirkişi raporunda, 61.8 hektarlık alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı incelenirken iki plan arasındaki ölçek ilişkisinin mevzuata aykırı kurulması, raporun en önemli tespitleri arasında yer aldı. Bilirkişi raporunda, “Alanlar, diğer kademedeki planların büyütülmesi veya küçültülmesi yolu ile elde edilemez" ilkesinin ihlal edildiği belirtildi.

Bilirkişi heyeti, nazım imar planında konut, ticaret, eğitim, park gibi birçok kullanım kararı bulunmasına karşın, bunların nasıl uygulanacağına ilişkin plan notlarının hazırlanmadığını ifade etti ve plan açıklama raporlarının da birbirinin büyük ölçüde kopyası olduğunu tespit etti. Farklı ölçekler ve detaylarda hazırlanması gereken planlar ile ilgili açıklama raporlarının içerik açısından aynı olduğu bildirildi.

KRİTİK KUZEY ORMANLARI UYARISI!

Söz konusu davayı açan TMMOB Mimarlar Odası, dava konusu olan 61.8 hektarlık alanın Kanal İstanbul projesi kapsamında ilan edilen ‘Yenişehir Rezerv Yapı Alanı' içinde bulunduğunu anımsatarak bu planların uygulamaya girmesi durumunda İstanbul'un tarım alanları, su havzaları ve Kuzey Ormanları üzerinde geri dönülmesi güç tahribat yaratacağını savundu.

Dava süresinde Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve AKP'li Arnavutköy Belediyesi, bölgenin mevcut durumda plansız geliştiğini öne sürmüş ve hazırlanan bu planlarla kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesinin amaçlandığını iddia etmişti. Fakat mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti, planların hazırlanış biçimindeki temel ve teknik eksiklikler nedeniyle, idarelerin öne sürdüğü bu hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği sonucuna ulaştı.