Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Büyük hayalim’ diyerek duyurduğu Kanal İstanbul’un yer aldığı bölgede 50 milyonluk süper lüks konutları satışa çıkarıldı. Göl kıyısı villalar dikkat çekiyor.

FİYATLAR ATEŞ PAHASI

Haber Aktif sosyal medya hesabında yer alan habere göre; TOKİ ve Emlak Konut’un dar gelirli vatandaşlar için konut ürettiğini savunduğu Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere’de, iktidara yakınlığıyla bilinen müteahhitlik firması Mesa, süper lüks konut projesini satışa çıkardı.

Projede 2+1 en küçük dairelerin fiyatı 15 milyon TL’den başlarken, 6 odalı lüks konutlar 50 milyon TL’den satışa sunuluyor.

SU HAVZASI STATÜSÜ KALDIRILMIŞTI

İBB tarafından "mutlak koruma alanı" olarak belirtilen fakat Cumhurbaşkanlığı kararıyla su havzası statüsü kaldırılan Sazlıdere Gölü kıyısında yükselen projede; göle sıfır mesafede ultra lüks villaların inşa edileceği de aktarıldı. Fiyatı henüz ise belirlenmedi.

4.500 KONUTLUK DEV PROJE

Kanal İstanbul’un ilk köprüsü olarak tanıtılan yapının çevresindeki, göl manzaralı 2 milyon metrekarelik devasa alanda toplam 4 bin 500 konut inşası gerçekleşecek. Firma satış görevlisi, özellikle büyük lüks konutların önemli bir kısmının, henüz lansman yapılmadan yabancı yatırımcılar ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu özel müşterilere satıldığını aktardı.

ERDOĞAN’IN ‘BÜYÜK HAYALİM’ DEDİĞİ PROJE

Kanal İstanbul projesini 27 Nisan 2011'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen bir konferansta kamuoyuna duyurmuştu. Erdoğan projeyi tanıtırken, ''Panama Kanalı, Süveyş Kanalı ve Yunanistan'daki Corinth Kanalı ile kıyas dahi kabul etmeyecek yüzyılın en büyük projelerinden biri için bugün kolları sıvıyoruz'' ifadelerini kullanmıştı. Kanal İstanbul projesi için "en büyük hayalim" diyen Erdoğan, proje ile İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin azalacağını ve Boğaz'daki riskin en aza indirileceğini söylemişti. Basına "çılgın proje" ismiyle yansıyan proje, Karadeniz ile Marmara Denizi arasında yapay bir su yolunun açılmasına neden olacağı tahmin ediliyor.

Tasarlanan kanalın uzunluğu 40 kilometre; genişliği 150 metre, derinliği ise 25 metre. Projenin hayata geçirilmesi halinde, kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak. İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak.