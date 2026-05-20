Başbakan Carney, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Küresel Sumud Filosu aktivistlerine İsrail tarafından yapılan kötü muameleye tepki gösterdi.

Kanada Başbakanı, "Filodaki sivillere yönelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından paylaşılan görüntülerde belgelenenler de dahil, o menfur muamele kabul edilemez." ifadelerine yer verdi.

İsrail'e, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Kanadalıların emniyet ve güvenliğinin sağlanması konusunda sorumluluklarını hatırlatan Carney, Dışişleri Bakanı Anita Anand'ın Kanada vatandaşlarının söz konusu haklarının korunmasını talep etmek üzere İsrail Büyükelçisi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılması yönünde yetkililere talimat verdiği bilgisini paylaştı.

Carney, Kanada'nın, Ben-Gvir'in "tekrarlayan şiddet eylemlerine yanıt olarak", mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı da dahil, kendisine halihazırda katı yaptırımlar uyguladığını hatırlattığı açıklamasında, "Sivillerin korunması ve insan onuruna saygı, her yerde ve her zaman gözetilmelidir." sözlerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformundaki hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı'na gittiği ve İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere kötü muamelede bulunduğu görüntüyü paylaşmıştı.

Görüntülerde, Ben-Gvir'in geçişi sırasında bir kadın aktivistin "Özgür Filistin" diye bağırdığı, İsrail polisinin ise kadına sert müdahalede bulunarak yere yatırdığı kameraya yansımıştı. Bu sırada aşırı sağcı Ben-Gvir'in ise "İşte böyle yapmak gerekiyor." dediği duyulmuştu.